В Хабаровске планируют начать производство лифтов

Разместить производство лифтов предлагают в Хабаровске. Сделать это в перспективе возможно на площадке запущенного в регионе промышленно-строительного кластера. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал руководитель ассоциации производителей стройматериалов Дмитрий Палажченко.
— Последние два года нам наглядно показали, что безопасность и экономический суверенитет государства строится исключительно на локализации производства. Мы бы очень хотели, чтобы производство лифтов было у нас. На первом этапе это может быть выпуск кабин. Потом можно будет выйти на полноценный производственный цикл. Сейчас же все подъёмники у нас привозные. Любо из Белоруссии, либо из Китая. А в связи с дефицитом на рынке лифтового хозяйства, и на производителей в западной части страны ложится большая нагрузка. Поэтому ведём переговоры о локализации производства у нас, — отметил директор ассоциации участников промышленно-строительного кластера Хабаровского края Дмитрий Палажченко.
— Всего в крае 4924 лифта в 1496 домах. Часть из них отработала назначенный срок службы. С 2014 по 2022 год по программе капитального ремонта заменено 2005 лифтов в 625 многоквартирных домах на сумму около 4 млрд рублей, — рассказала начальник управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры краевого министерства ЖКХ Татьяна Власкина.
Большая замена лифтов продолжится. Дело в том, что эксплуатация всех подъёмников, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза, будет прекращена в феврале 2025 года.