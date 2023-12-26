В Хабаровске планируют начать производство лифтов

— Последние два года нам наглядно показали, что безопасность и экономический суверенитет государства строится исключительно на локализации производства. Мы бы очень хотели, чтобы производство лифтов было у нас. На первом этапе это может быть выпуск кабин. Потом можно будет выйти на полноценный производственный цикл. Сейчас же все подъёмники у нас привозные. Любо из Белоруссии, либо из Китая. А в связи с дефицитом на рынке лифтового хозяйства, и на производителей в западной части страны ложится большая нагрузка. Поэтому ведём переговоры о локализации производства у нас, — отметил директор ассоциации участников промышленно-строительного кластера Хабаровского края Дмитрий Палажченко.