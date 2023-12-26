Международный аэропорт Владивосток ставит рекорды

"Сегодня аэропорт Владивосток чествует 2,5 млн пассажира. Для нас это важное событие, потому что такая цифра демонстрирует положительную динамику и эффективность работы авиапредприятия. В этом году мы возобновили сотрудничество с авиакомпанией Chengdu Airlines, чему мы очень рады. Наконец, спустя 3 года отсутствия регулярного сообщения с Китаем, наши пассажиры совершают перелеты из Владивостока в города Китая, а также пользуясь стыковочными рейсами через аэропорты Китая в другие соседние страны. Наша совместная задача с авиаперевозчикоми — создание во Владивостоке крупного авиатранспортного узла, ориентированного на развитие авиаперевозок между городами России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы поступательно идем к своей цели!