Международный аэропорт Владивосток ставит рекорды

25 декабря в аэропорту Владивосток состоялось торжественное чествование 2,5 млн пассажира. Воздушная гавань Приморья совместно с авиакомпанией Chengdu Airlines наградили юбилейного пассажира аэропорта, летевшего рейсом EU-2717 Владивосток — Харбин.
Международный аэропорт Владивосток 25 декабря обслужил 2,5 млн пассажиров в 2023 году. Этот высокий показатель достигнут благодаря слаженной работе всего коллектива аэропорта. В честь церемонии награждения юбилейного пассажира стойки регистрации международных авиалиний были украшены воздушными шарами. Под аплодисменты пассажиров и провожающих обладателю счастливого билета торжественно объявили приятную новость, им стал — житель города Харбина Гуо Хонг Лиан.
В праздничной обстановке руководство авиаузла совместно с представителями авиакомпании вручили юбилейному пассажиру памятные подарки: от аэропорта Владивосток — сувенирную продукцию и сертификат на посещение зала повышенной комфортности, от авиаперевозчика — модель самолета Chengdu Airlines в фирменной ливрее. Награждение запечатлели на свои фото— и видеокамеры представители СМИ, видеооператоры и фотографы.
Гуо Хонг Лиан, юбилейный пассажир:
«Я из Харбина, возвращаюсь домой. Работаю в сфере логистики, поэтому часто приезжаю в ваш город по рабочим вопросам. Было неожиданно узнать, что я стал юбилейным пассажиром. Надеюсь, что мои друзья из Владивостока увидят репортаж и порадуются за меня. В этом году мы заключили много хороших сделок, поэтому в 2024 году буду чаще приезжать в Приморье. Спасибо большое аэропорту Владивосток и русским друзьям за гостеприимство, очень рад!».
Герман Астрелин, представитель авиакомпании Chengdu Airlines:
«Мы поздравляем коллектив аэропорта Владивосток с юбилейным пассажиром. Рейсы в Харбин вносят весомый вклад в развитие российско-китайских экономических отношений и открывают новые возможности для туристических и деловых поездок в Китай. Мы очень рады, что в июле этого года аэропорт Владивосток и авиакомпания Chengdu Airlines возобновили прямые рейсы в Харбин. В следующем году мы планируем увеличить частоту рейсов и сделать рейсы ежедневными».
Денис Чмутов, генеральный директор Международного аэропорта Владивосток:
"Сегодня аэропорт Владивосток чествует 2,5 млн пассажира. Для нас это важное событие, потому что такая цифра демонстрирует положительную динамику и эффективность работы авиапредприятия. В этом году мы возобновили сотрудничество с авиакомпанией Chengdu Airlines, чему мы очень рады. Наконец, спустя 3 года отсутствия регулярного сообщения с Китаем, наши пассажиры совершают перелеты из Владивостока в города Китая, а также пользуясь стыковочными рейсами через аэропорты Китая в другие соседние страны. Наша совместная задача с авиаперевозчикоми — создание во Владивостоке крупного авиатранспортного узла, ориентированного на развитие авиаперевозок между городами России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы поступательно идем к своей цели!