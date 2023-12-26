Расширены полномочия Министерства ЖКХ Приморья

Скорректировано Положение о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (в редакции постановлений правительства края от 2022 года).
В частности, уточнены и дополнены полномочия министерства.
К перечню полномочий ведомства теперь относятся:
— установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
— ведение краевого кадастра отходов;
— реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья;
— разработка территориальной схемы обращения с отходами.
Руководитель министерства несет персональную ответственность за выполнение возложенных на его ведомство задач и осуществление им своих полномочий и функций.