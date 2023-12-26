Расширены полномочия Министерства ЖКХ Приморья

— установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;



— ведение краевого кадастра отходов;



— реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья;



— разработка территориальной схемы обращения с отходами.



Руководитель министерства несет персональную ответственность за выполнение возложенных на его ведомство задач и осуществление им своих полномочий и функций.