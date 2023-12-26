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Расширены полномочия Министерства ЖКХ Приморья

Больше внимания ведомство будет уделять отходам.
Источник: Primgazeta.ru

Скорректировано Положение о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Приморского края (в редакции постановлений правительства края от 2022 года).

В частности, уточнены и дополнены полномочия министерства.

К перечню полномочий ведомства теперь относятся:

— установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;

 — ведение краевого кадастра отходов;

 — реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья;

 — разработка территориальной схемы обращения с отходами.

Руководитель министерства несет персональную ответственность за выполнение возложенных на его ведомство задач и осуществление им своих полномочий и функций.

ЖКХ