Правительство обязало регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию: новости вторника

Как говорится в постановлении, с 2024 года власти регионов должны перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Отметим, что на сегодняшний день тарифы на электроэнергию для населения искусственно сдерживаются и находятся ниже экономически обоснованного уровня. Таким образом часть нагрузки перекладывается на промышленность, в результате чего бизнес буквально субсидирует население. В каждом регионе установлен предельный уровень такого перекрестного субсидирования, но в 2023 году власти разрешили превысить ограничения.