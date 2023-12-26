Пункт пропуска в Китай рядом с Хабаровском начнут строить в 2024 году

Разворот экономики и политики России на Восток стал одной из ключевых тем большого интервью губернатора Хабаровского края главному информационному телеканалу страны «Россия-24» об итогах года. Михаил Дегтярев рассказал о мощном импульсе, который уже получил наш регион за счёт внимания главы государства и перенаправлению логистических потоков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы видим бурный рост и разворот на Восток, о котором наш президент Владимир Владимирович Путин говорил ещё в 2013 году. Тогда он сказал, что Дальний Восток, его развитие — это приоритет на весь XXI век, — отметил Михаил Дегтярев. — Если в цифрах говорить, у нас 350 млрд рублей инвестиций в этом году. Они все в работе. Вспомните поручение президента по модернизации БАМа. Мы говорим БАМ — подразумеваем Хабаровский край, порты тихоокеанские Ванино и Советская Гавань, куда эта магистраль выходит. Строительство идёт ударными темпами. В тайге в эти минуты наши труженики в морозы −30, −40 прокладывают вторые пути БАМа. Идёт электрификация. Мы с оптимизмом смотрим на третий этап модернизации Восточного полигона РЖД.
Поворот российской экономики на Восток означает ещё и развитие отношений с нашим стратегическим партнёром — Китаем. После пандемийного перерыва Хабаровский край интенсивно наращивает торговые, культурные и другие связи с регионами КНР, в первую очередь соседними.
— Мы наконец-то договорились с китайской стороной о переквалификации будущего пункта пропуска на острове Большой Уссурийский на грузопассажирский. В следующем году начинаем его строить. Посчитали его базу: до миллиона тонн грузов, до миллиона пассажиров в год будем перемещать, — добавил Михаил Дегтярев.