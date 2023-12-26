Пенсионная система: самые значимые события 2023 года

В платформенной занятости задействовано три стороны. Во-первых — это оператор интернет-платформы — индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо (ЮЛ), оказывающие с использованием интернет-платформы услуги по предоставлению технических, организационных, информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по оказанию услуг и выполнению работ между исполнителями и заказчиками. Во-вторых — это заказчик — физлицо или юрлицо, зарегистрированное на интернет-платформе и размещающее на ней заказ на оказание услуг или выполнение работ. В-третьих — исполнитель — физлицо, ИП или юрлицо, зарегистрированные на интернет-платформе, оказывающие заказчикам услуги или выполняющие работы с использованием интернет-платформы на основании публичного договора. По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане платформенной занятостью охвачено порядка 500 тыс. человек.