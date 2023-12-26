Пенсионная система: самые значимые события 2023 года

Текущий год был насыщен различными событиями. С 1 июля вступил в силу Социальный кодекс, согласно которому было внедрено несколько инициатив. Самая яркая из них — казахстанцам предоставили возможность вне зависимости от порога достаточности накоплений в ЕНПФ передать в управление частным компаниям до 50% своих средств в фонде. Ранее в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предположили, что потенциальный объем пенсионных активов, который может быть переведен в частное управление, составит 7,8 трлн тенге. Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz вспомнил и другие значимые инициативы уходящего года.
Казахстанцы смогли переводить до 50% накоплений управляющим
С 1 июля 2023 года вступил в силу Социальный кодекс, согласно которому вкладчики получили возможность передать в доверительное управление управляющим компаниям не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов. При этом не важно, достигли ли их накопления порога минимальной достаточности, как это было ранее. «Это дает гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений. Использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестдоходности и, соответственно, приумножению пенсионных накоплений», — считают в Минтруда.
Вкладчики, имеющие добровольные пенсионные накопления, смогли их передать управляющим компаниям в полном объеме.
Сейчас управлением пенсионными активами, помимо Нацбанка, занимается пять частных компаний — First Heartland Jysan Invest, BCC Invest, Halyk Global Markets, Сентрас Секьюритиз, Halyk Finance. Они имеют разные инвестиционные стратегии.
Государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений от инфляции только по той части сбережений, которой управляет Нацбанк. А ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление, и их доходность несет выбранная вкладчиком компания. «При возникновении отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов управляющая компания обязана возместить эту разницу вкладчику за счет собственных средств», — отметили в министерстве труда и соцзащиты населения.
При переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата средств под управление Нацбанка — в ЕНПФ. При передаче пенсионных накоплений в частное управление вкладчик может один раз в год поменять компанию либо вернуть под управление Нацбанка.
Сокращен срок возврата пенсионных накоплений в Нацбанк
С 1 июля 2023 года сократился срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления управляющих компаний в Нацбанк. Вкладчики могут подать заявление в ЕНПФ через 1 год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющих инвестиционным портфелем (УИП). Ранее такое заявление можно было подать только через 2 года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП. Эта мера также была внедрена в рамках Социального кодекса.
«Если же пенсионные накопления переводились несколько раз в доверительное управление одному и тому же УИП, то возврат пенсионных накоплений в доверительное управление Нацбанку будет осуществляться не ранее чем через 1 год с даты первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление», — сообщили в ЕНПФ.
Для перевода пенсионных накоплений в одну или несколько управляющих компаний, а также возврата накоплений под управление Нацбанка вкладчику нужно обратиться в ЕНПФ с заявлением, которое можно подать через личный кабинет на сайте фонда, либо обратиться в любое отделение ЕНПФ.
Еще одну категорию обязали делать взносы в ЕНПФ
По Социальному кодексу, с 1 июля 2023 года 10%-ные обязательные пенсионные взносы (ОПВ) в ЕНПФ теперь обязаны перечислять:
— физические лица, постоянно проживающие в Казахстане, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), заключенным с физлицами, не являющимися налоговыми агентами. Предметом этих договоров является выполнение работ или оказание услуг;
— физические лица, постоянно проживающие в Казахстане, работающие в представительствах международных организаций в Республике Казахстан, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК.
Ранее эти категории были вправе, но не обязаны делать такие отчисления в фонд. «Оплата ОПВ осуществляется через банки второго уровня наличными деньгами либо безналичным способом через государственную корпорацию. А она уже перечисляет их в ЕНПФ. Эта мера способствует увеличению охвата населения накопительной пенсионной системой для обеспечения адекватными выплатами в будущем», — сообщили в ЕНПФ.
У пенсионеров по выслуге лет появились новые возможности
С 1 июля 2023 года пенсионерам, вышедшим на пенсию по выслуге лет, имеющим накопления в ЕНПФ, было предоставлено право использовать всю сумму своих пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных взносов на две цели. Первая — на улучшение своих жилищных условий, вторая — на оплату лечения. Также они могут направить свои накопления на такие же цели, но в пользу супруга (супруги) или близких родственников. Эта инициативы также была внедрена в рамках Социального кодекса.
Право на пенсионные выплаты за выслугу лет имеют в том числе военнослужащие (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы и иные лица, имеющие выслугу лет на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы.
При наличии в ЕНПФ пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, получатели пенсионных выплат за выслугу лет смогут получить их при достижении общеустановленного пенсионного возраста.
«До 1 июля 2023 года получатели пенсионных выплат за выслугу лет вправе были рассчитывать на размер единовременной пенсионной выплаты не выше 50% от размера пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика при наличии коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%. При расчете коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике», — пояснили в ЕНПФ.
За единовременными пенсионными выплатами из ЕНПФ на улучшение жилищных условий следует обращаться через портал enpf-otbasy.kz в Отбасы банк или в банки второго уровня: Halyk Bank, Altyn Bank, Банк ЦентрКредит, Банк Фридом Финанс Казахстан. А для оплаты лечения — только в Отбасы банк.
Увеличена сумма единовременной выплаты на погребение
В 2023 году была увеличена сумма единовременной выплаты на погребение в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ. Она выросла с 52,4-кратного до 94-кратного минимального расчетного показателя (МРП). Но сумма на погребение не должна превышать объем средств, находящихся на индивидуальном пенсионном счете умершего. «Размер единовременной выплаты на погребение составляет в 2023 году 324 300 тенге. Она может быть выплачена членам семьи умершего. Увеличение этой социальной выплаты направлено на максимально полную компенсацию расходов на погребение», — отметили в ЕНПФ в ответ на запрос Kapital.kz.
ЕНПФ снизил комиссии
С 1 июля 2023 года величина комиссионного вознаграждения ЕНПФ от объема пенсионных активов уменьшилась с 0,01 до 0,008% в месяц, указывается в Социальном кодексе.
«Она не может превышать величину, определяемую как произведение 0,04-кратного месячного расчетного показателя и количества индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков с пенсионными накоплениями по учету обязательных пенсионных взносов, открытых в ЕНПФ по состоянию на 1 число соответствующего месяца», — пояснили в фонде.
Отметим, с 2021 года ЕНПФ не взимает комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода. Оно взимается только управляющими пенсионными активами: Нацбанком (не более 2% от инвестдохода) и управляющими инвестиционным портфелем (не более 7,5% от инвестдохода). В 2023 году величина комиссионного вознаграждения Нацбанка от инвестиционного дохода составила 1,5%, а в 2022 году — 1,8%.
«При создании ЕНПФ законодательно было закреплено, что величина комиссионного вознаграждения для ЕНПФ не должна превышать 7,5% от инвестиционного дохода и 0,025% в месяц — от пенсионных активов. Это в два раза меньше, чем получали частные НПФ. ЕНПФ совместно с НБРК ежегодно проводил работу по снижению комиссионного вознаграждения и оптимизации расходов фонда. Например, в 2016—2017 годах комиссия от пенсионных активов составляла 0,0225%, в 2018-м и 2019-м — 0,015%, в 2020 году — 0,011%», — рассказали в фонде.
За время деятельности фонда с 2014 года комиссионное вознаграждение от пенсионных активов было снижено на 68%.
Определено понятие «платформенная занятость»
В Социальном кодексе прописали понятие «платформенная занятость» — это вид деятельности по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.
В платформенной занятости задействовано три стороны. Во-первых — это оператор интернет-платформы — индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо (ЮЛ), оказывающие с использованием интернет-платформы услуги по предоставлению технических, организационных, информационных и иных возможностей с применением информационных технологий и систем для установления контактов и заключения сделок по оказанию услуг и выполнению работ между исполнителями и заказчиками. Во-вторых — это заказчик — физлицо или юрлицо, зарегистрированное на интернет-платформе и размещающее на ней заказ на оказание услуг или выполнение работ. В-третьих — исполнитель — физлицо, ИП или юрлицо, зарегистрированные на интернет-платформе, оказывающие заказчикам услуги или выполняющие работы с использованием интернет-платформы на основании публичного договора. По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане платформенной занятостью охвачено порядка 500 тыс. человек.
«Для осуществления платформенной занятости заказчик и исполнитель регистрируются на интернет-платформе и (или) в мобильном приложении платформенной занятости. Взаимоотношения между оператором и заказчиком, а также исполнителем регулируются в соответствии с Гражданским кодексом РК», — отметили в ЕНПФ.
Новая инициатива направлена на предоставление социальных прав всем работникам, независимо от их форм занятости, а также вовлечении занятых через интернет-платформы в систему социального и пенсионного обеспечения. «С 1 июля 2023 года стартовал пилотный проект по платформенной занятости на примере “Яндекс. Такси”, который даст импульс развитию нового инструмента трудоустройства», — напомнили в фонде.
Введение единого платежа
С 1 января 2023 года в Казахстане был введен единый платеж. Такой платеж с заработной платы теперь могут оплачивать индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого бизнеса, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР): СНР на основе упрощенной декларации, СНР для производителей сельскохозяйственной продукции. Они могут оплачивать единый платеж с дохода своих работников.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование. Ставка единого платежа составляет: с 2023 года — 20%, с 2024 года — 21,5%, с 2025 года — 23,8%, с 2026 года — 24,8%, с 2027 года — 25,8%, с 2028 года — 26,3%. Для плательщиков единого платежа доля обязательного пенсионного взноса в ставке единого платежа составляет: с 2023 года — 50%, с 2024 года — 46,5%, с 2025 года — 42%, с 2026 года — 40,3%, с 2027 года — 38,8%, с 2028 года — 38%.
Перечислить единый платеж необходимо не позднее 25 числа, следующего за отчетным — через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет госкорпорации «Правительство для граждан».
«Введение единого платежа должно упростить представителям малого бизнеса, работающим по СНР, уплату налогов и других обязательных платежей с доходов работников, которая теперь будет осуществляться одним платежным поручением. Еще один плюс — в совокупности общая сумма данного платежа меньше, чем при раздельной уплате. Налоговый агент в соответствующей декларации самостоятельно определяет единый порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты. Выбранный порядок обложения доходов работников, подлежащих обложению у источника выплаты в первоначальной или очередной декларации, не подлежит изменению в течение налогового периода», — отметили в ЕНПФ.
Пенсионный возраст для женщин
С 2023 по 2028 год пенсионный возраст для женщин был закреплен на уровне 61 года. 26 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».
Впервые инициативу о закреплении пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года на пять лет президент Касым-Жомарт Токаев озвучил в Послании 1 сентября 2022 года. Он сообщил, что в Казахстане нужно «существенно перезагрузить пенсионную систему». «Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную — до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%. Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года…», — сказал он.
Позже в министерстве труда и соцзащиты населения сообщили, что мера о закреплении пенсионного возраста для женщин на пять лет «принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан». «В течение последующих пяти лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан», — поясняли в ведомстве.
До введения обозначенной инициативы в Казахстане с 2018 по 2027 год планировалось поэтапно повышать пенсионный возраст для женщин с 58 до 63 лет. Первое увеличение пенсионного возраста прошло в 2018 году, женщины могли выйти на пенсию в 58,5 года. С 1 января 2023 года пенсионный возраст для женщин составил 61 год, а с 2024 года должен был вырасти до 61,6 года. Один из аргументов, который ранее был обозначен в пользу повышения пенсионного возраста, — средств бюджета в будущем не хватит на достойное обеспечение пенсионеров.
Новые пороги достаточности
С 1 января 2023 года начали действовать новые пороги достаточности для досрочного изъятия части средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий, лечение и передачу частным инвестиционным управляющим. Если сравнивать с порогами достаточности, которые действовали ранее, то для 30-летних казахстанцев с 1 января 2023 года сумма возросла с 4 млн 370 тыс. до 4 млн 580 тыс. тенге, для 40-летних — с 5 млн 790 тыс. до 6 млн 100 тыс. тенге, для 50-тилетних — с 7 млн 430 тыс. до 7 млн 860 тыс. тенге.
Напомним, в 2021 году казахстанцам предоставили возможность использовать пенсионные излишки на улучшение жилищных условий, лечение или передать деньги в доверительное управление. Председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов тогда пояснял, что пороги минимальной достаточности (ПМД) ежегодно пересчитываются по методике, утвержденной постановлением правительства от 2 октября 2013 года № 1042. «По утвержденной методике, величины ПМД определяются для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. В расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом “О республиканском бюджете”. В связи с этим расчет размеров ПМД производится ежегодно, с учетом роста указанных показателей», — сообщал Жанат Курманов.
Повышена базовая пенсия
В 2023 году повысили минимальный размер базовой пенсии. Он составил 24 341 тенге (60% от величины прожиточного минимума, который составляет в 2023 году 40 567 тенге). В 2022 году минимальный размер базовой пенсии был на уровне 20 191 (54% от величины прожиточного минимума, который составлял в 2022 году 37 389 тенге).
С 1 января 2023 года на 5% были увеличены и выплаты из ЕНПФ пенсионерам, вышедшим на пенсию после 1 января 2018 года. «В результате с начала года увеличился совокупный размер пенсии казахстанцев», — подчеркнули в ЕНПФ.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому казахстанцу индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. В стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ). Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. Например, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере — 100% от прожиточного минимума.
«Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период», — отмечают в министерстве труда и соцзащиты населения.
Изменился расчет пенсионных выплат
В 2023 году было внесено изменение в тогда еще действующий Закон «О пенсионном обеспечении в РК», согласно которому с 1 января 2023 года был увеличен размер максимального дохода, который используется для исчисления пенсионных выплат по возрасту (солидарной пенсии). Он был повышен с 46 до 55-месячного расчетного показателя (МРП). Эта мера коснулась как вновь входящих в пенсионную систему пенсионеров, так и уже состоявшихся, отметили ранее в ЕНПФ.
«По пенсионерам, вышедшим на пенсию до 1 января 2023 года, перерасчет пенсии коснется только тех, у которых средний доход за три года для исчисления размера пенсии был выше 46 МРП», — подчеркнули в пенсионном фонде.
Подать заявку на возврат ошибочных пенсионных отчислений можно онлайн.
В рамках пилотного проекта через портал электронного правительства были реализованы сервисы по возврату излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений и ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов.
В «Правительстве для граждан» отмечали, что эта инициатива не только упростит процесс возврата ошибочно перечисленных средств, но и значительно снизит нагрузку на работников госкорпорации. Чтобы подать заявку, работодателю необходимо заполнить данные на портале электронного правительства. При этом нужно указать реквизиты плательщика и платежного поручения. Отметим, возврат социальных и пенсионных отчислений необходим для правильного расчета и назначения социальных выплат по беременности и уходу за ребенком до 1,5 года.
«Ранее работодателям необходимо было обращаться в госкорпорацию с бумажным заявлением о возврате денежных средств. Нередко заявки отправлялись через почтовую службу, и их доставка занимала длительное время. Мы пошли навстречу гражданам и реализовали для их удобства сервис на портале eGov.kz… Благодаря автоматизации сокращены сроки оказания услуг с 15 до 12 рабочих дней. Кроме этого, у заявителей будет возможность отслеживать статус заявления», — отметили в госкорпорации.