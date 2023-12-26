Президент поставил Хабаровскому краю задачу разведать до 75% недр

Хабаровский край обладает колоссальным потенциалом для дальнейшего развития горнодобывающей промышленности. Об этом рассказал губернатор Михаил Дегтярев в большом интервью государственному телеканалу «Россия-24», комментируя слова президента России. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на ВЭФ-2023 Владимир Владимирович Путин сообщил, что в ДФО разведано только 35% месторождений полезных ископаемых.
— Для доразведки этих богатств нужны вложения. И такой федеральный проект уже запущен. Мы в фокусе внимания руководства страны, Минприроды России. Постановка новых месторождений на баланс страны — это укрепление экономического могущества нашего государства, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. — В нашем регионе разведано 58% недр. В результате реализации поручения президента, федерального проекта мы дойдём до отметки в 75%. Наша промышленность будет обеспечена на десятилетия вперёд.
В Хабаровском крае активно приступают к освоению крупнейшего в России Малмыжского месторождения меди. Отличные результаты приносит добыча золота. В прошлом году было добыто 28 тонн драгоценного металла. Это рекордный показатель, которого не удавалось добиться даже в советские времена. В этом году добыча золота в Хабаровском крае ожидается примерно на том же уровне. Рекорды ставят и угольщики в Верхнебуреинском районе.
— В Хабаровском крае мы начали строительство крупного металлургического предприятия по выплавке металлического олова. А руду мы практически всю добываем в нашем крае. Немного на Чукотке. Все предприятия демонстрируют хороший рост. Все инвестпроекты растут. Ничего не заморожено. Нужны только рабочие руки! — сказал Михаил Дегтярев.
Напомним, совокупно в бюджет края горнодобывающая отрасль за год перечислила более 14,5 млрд рублей. Эти деньги пошли на строительство и модернизацию объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, поддержку социальных направлений. Для пополнения запасов ещё в 2021 году Михаил Дегтярев поставил задачу усилить поисковые и геологоразведочные работы.