Президент поставил Хабаровскому краю задачу разведать до 75% недр

В Хабаровском крае активно приступают к освоению крупнейшего в России Малмыжского месторождения меди. Отличные результаты приносит добыча золота. В прошлом году было добыто 28 тонн драгоценного металла. Это рекордный показатель, которого не удавалось добиться даже в советские времена. В этом году добыча золота в Хабаровском крае ожидается примерно на том же уровне. Рекорды ставят и угольщики в Верхнебуреинском районе.