Цены на полисы ОСАГО в Новосибирской области с начала года выросли на 21%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем страховых премий вырос на треть, тогда как количество заключенных договоров — только на 9%.



Как отмечают аналитики Банка, на стоимость ОСАГО повлияли санкции, из-за которых подорожали автозапчасти и стоимость ремонта. Дороже стали и сами автомобили — новые и подержанные. «Есть и локальная причина — рост числа “автоподставщиков”, что часто делает ОСАГО малоприбыльным и вынуждает страховые компании увеличивать стоимость этих полисов, чтобы покрывать убытки и продолжать работать в сегменте “автогражданки”, — говорят в Сибирском ГУ Банка России.



С января по сентябрь этого года страховщики выплатили компенсации в Новосибирской области по 35,5 тыс. страховых случаев на общую сумму 4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, размер компенсации вырос почти на четверть, до 113 тыс. руб.