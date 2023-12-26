В Прикамье утвердили дифференцированные тарифы на электроэнергию

В следующем году в Пермском крае вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Индексация произойдет с 1 июля 2024 года. Новые тарифы установило краевое Министерство тарифного регулирования и энергетики.
Согласно постановлению министерства, для одноставочного тарифа стоимость киловатт-часа для городских домов с газовыми плитами возрастет с 5,05 до 5,5 рублей, а с электроплитами — с 3,71 до 4,07 рублей.
Также с 1 июля 2024 года в Пермском крае введут дифференцированные тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления. Чем он выше, тем больше будет тариф. Так, первый диапазон потребления включает в себя до 6 тыс. кВт-ч в месяц и до 10 тыс. кВт-ч в период отопительного сезона. Второй диапазон — до 7 тыс. кВт-ч и 12 тыс. кВт-ч соответственно, третий — свыше 7−12 тыс. кВт-ч.
Введение дифференцированных тарифов вызвано решением Федеральной антимонопольной службы России. Отмечается, что подобные тарифы позволят более справедливо учитывать объем потребления электроэнергии.