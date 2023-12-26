В Прикамье утвердили дифференцированные тарифы на электроэнергию

Также с 1 июля 2024 года в Пермском крае введут дифференцированные тарифы на электроэнергию в зависимости от объема потребления. Чем он выше, тем больше будет тариф. Так, первый диапазон потребления включает в себя до 6 тыс. кВт-ч в месяц и до 10 тыс. кВт-ч в период отопительного сезона. Второй диапазон — до 7 тыс. кВт-ч и 12 тыс. кВт-ч соответственно, третий — свыше 7−12 тыс. кВт-ч.