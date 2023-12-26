В Иркутской области начнут осваивать золоторудное месторождение Сухой Лог

Опытно-промышленную работу золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области планируют начать в 2024 году. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.
Сухой Лог считается одним из крупнейших месторождений золота в мире. Его открыли в 1961 году. Его запасы составляют более 1 240 тонн золото. И находится эта золотая жила в 12 километрах на северо-запад от поселка Кропоткин в Бодайбинском районе Приангарья.
— В 2028 году планируется запустить первую очередь золотоизвлекательной фабрики с переработкой 10 млн тонн руды в год, а к 2030 году ввести вторую очередь, суммарная производственность которой составит 30 млн тонн руды в год, — отмечают в правительстве.
В рамках проекта будет создано более 1,5 тыс новых рабочих мест, а также планируется рассмотреть в ближайшие годы строительство моста через реку Витим, и привести в порядок дорогу Таксимо — Бодайбо — Кропоткин.