В Иркутской области начнут осваивать золоторудное месторождение Сухой Лог

Сухой Лог считается одним из крупнейших месторождений золота в мире. Его открыли в 1961 году. Его запасы составляют более 1 240 тонн золото. И находится эта золотая жила в 12 километрах на северо-запад от поселка Кропоткин в Бодайбинском районе Приангарья.