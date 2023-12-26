В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз

Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр составит:
- Астана — 76 тенге;
- Алматы — 81 тенге;
- Шымкент — 64 тенге;
- Алматинская область, СКО — 81 тенге;
- Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области — 54 тенге;
- Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Карагандинская обл. — 76 тенге;
- Жамбылская область — 71 тенге;
- Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская обл. — 64 тенге;
- Павлодарская область — 74 тенге.
- Абайская, Жетысуская, Улытауская области — 76 тенге.
Также утверждены предельные розничные цены для отдаленных районов (свыше 200 километров) от областного центра.
Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.