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В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз

Приказом министра энергетики от 22 декабря 2023 года утверждены предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории республики, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Так, предельная розничная цена с НДС за 1 литр составит:

  • Астана — 76 тенге;
  • Алматы — 81 тенге;
  • Шымкент — 64 тенге;
  • Алматинская область, СКО — 81 тенге;
  • Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области — 54 тенге;
  • Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Карагандинская обл. — 76 тенге;
  • Жамбылская область — 71 тенге;
  • Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская обл. — 64 тенге;
  • Павлодарская область — 74 тенге.
  • Абайская, Жетысуская, Улытауская области — 76 тенге.

Также утверждены предельные розничные цены для отдаленных районов (свыше 200 километров) от областного центра.

Приказ вводится в действие с 1 января 2024 года.

энергетика
экономика