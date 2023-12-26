Минстрой Башкирии повысил рыночную стоимость «квадрата» жилья на 3,4%

Министерство строительства и архитектуры Башкирии опубликовало проект приказа об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого помещения по региону на январь-март 2024 года. Уровень предлагается повысить почти до 105 тыс. руб. — на 3,4% выше предыдущего показателя.
Как сообщал Башинформ, на IV квартал 2023 года рыночная цена «квадрата» устанавливалась на уровне 101,5 тыс. руб.
В документе указывается, что показатель нужен для расчёта размера субсидий, выделяемых для категорий граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в республике, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым указанные субсидии предоставляются за счёт средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.
В Уфе в январе-ноябре 1 кв. м. жилья на первичном рынке в среднем стоил 139,5 тыс. руб., на вторичном — 112,5 тыс. руб. (по данным ресурса «Мир квартир»).