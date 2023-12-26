Минстрой Башкирии повысил рыночную стоимость «квадрата» жилья на 3,4%

В документе указывается, что показатель нужен для расчёта размера субсидий, выделяемых для категорий граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в республике, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым указанные субсидии предоставляются за счёт средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.