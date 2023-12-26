Южная Корея ограничит экспорт автомобилей в Беларусь

Сеул добавит в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Беларусь еще 682 вида товаров. Таким образом, перечень увеличится до 1159 товарных позиций.
Добавится некоторая продукция двойного назначения: тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, станки и детали для самолетов. Южнокорейское правительство считает, что эти товары относятся к предметам «с высокой вероятностью военного использования».
Кроме того, под ограничения попадут легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более двух тысяч кубических сантиметров. Ранее ограничительные меры касались автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов.
Изменения вступят в силу в начале 2024 года. После этого экспорт вышеперечисленных товаров в Россию и Беларусь будет запрещен.
Однако разрешения на поставки белорусские и российские компании смогут получать в индивидуальном порядке — при условии соблюдения некоторых условий. Например, контракты должны быть заключены до вступления в силу изменений или же поставки идут дочерним компаниям.
Сеул ввел контроль за экспортом некоторых товаров в Россию и Беларусь в марте 2022 года. Тогда в перечень вошли более 50 товаров и технологий — микропроцессоры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, программное обеспечение и так далее. В апреле 2023-го список был расширен.
Официальные дилеры корейских автомобилей Kia и Hyundai в Беларуси по состоянию на сентябрь 2022 года испытывали проблемы с поставками новых легковушек. К тому моменту автосалоны продали практически все складские запасы, а заводы в России, осуществлявшие сборку корейских брендов, из-за санкций остановили конвейер.
На этом фоне альтернативой для многих белорусов стали подержанные «корейцы», которые в данный момент поставляются на рынок через компании-посредники, занимающиеся подбором и привозом.