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Южная Корея ограничит экспорт автомобилей в Беларусь

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Южная Корея расширяет меры экспортного контроля при поставках некоторых товаров в Россию и Беларусь, такая информация опубликована на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики страны.
Источник: Sputnik.by

Сеул добавит в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Беларусь еще 682 вида товаров. Таким образом, перечень увеличится до 1159 товарных позиций.

Добавится некоторая продукция двойного назначения: тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, станки и детали для самолетов. Южнокорейское правительство считает, что эти товары относятся к предметам «с высокой вероятностью военного использования».

Кроме того, под ограничения попадут легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более двух тысяч кубических сантиметров. Ранее ограничительные меры касались автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов.

Изменения вступят в силу в начале 2024 года. После этого экспорт вышеперечисленных товаров в Россию и Беларусь будет запрещен.

Однако разрешения на поставки белорусские и российские компании смогут получать в индивидуальном порядке — при условии соблюдения некоторых условий. Например, контракты должны быть заключены до вступления в силу изменений или же поставки идут дочерним компаниям.

Сеул ввел контроль за экспортом некоторых товаров в Россию и Беларусь в марте 2022 года. Тогда в перечень вошли более 50 товаров и технологий — микропроцессоры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, программное обеспечение и так далее. В апреле 2023-го список был расширен.

Официальные дилеры корейских автомобилей Kia и Hyundai в Беларуси по состоянию на сентябрь 2022 года испытывали проблемы с поставками новых легковушек. К тому моменту автосалоны продали практически все складские запасы, а заводы в России, осуществлявшие сборку корейских брендов, из-за санкций остановили конвейер.

На этом фоне альтернативой для многих белорусов стали подержанные «корейцы», которые в данный момент поставляются на рынок через компании-посредники, занимающиеся подбором и привозом.

экономика