Южная Корея ограничит экспорт автомобилей в Беларусь

Сеул ввел контроль за экспортом некоторых товаров в Россию и Беларусь в марте 2022 года. Тогда в перечень вошли более 50 товаров и технологий — микропроцессоры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, программное обеспечение и так далее. В апреле 2023-го список был расширен.