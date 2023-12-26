В парламенте Башкирии всерьез озаботились ростом цен на яйца и другие продовольственные товары. Спикер Константин Толкачев поручил депутатам разобраться, почему в республике стремительно выросли цены на эти продукты. На сегодняшний день, по данным Башстата, в республике средняя цена десятка куриных яиц составляет 109 рублей.
По мнению Толкачева, такой резкий рост является необоснованным. При этом подорожало также куриное мясо, некоторые овощи и фрукты, молочные продукты.
— Необходимо активизировать деятельность рабочей группы информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров в регионе, — заявил спикер парламента. — Прошу провести совещание с приглашением представителей минсельхоза, минторга, сельхозпроизводителей, Башкортостанстата, торговых сетей, антимонопольной службы. Нужно понять, чем обосновано такое резкое повышение, и какие меры принимаются для нормализации ситуации.
Депутат Госсобрания Ильгам Галин сам прошелся по продуктовым магазинам.
— Цена на яйца везде абсолютно разная — от 120 до 200 с лишним рублей за десяток, — прокомментировал он. — В некоторых магазинах покупатели могут приобрести не сразу десять, а всего одно куриное яйцо.
Горожане сетуют, что куриные яйца из Башкирии не продаются абсолютно нигде, продукция не только подорожала, но и измельчала.
— Из двух напоминающих голубиные яичек даже на одного человека не приготовишь омлет, десятка же не хватит, чтобы один раз накормить семью, — говорят они.
Ситуацию осложняет то, что за год в республике поголовье птицы сократилось почти в два раза. Это произошло из-за случившейся в августе вспышки птичьего гриппа на крупнейшей птицефабрике «Башкирская». Всех кур, имевшихся на фабрике, уничтожили, чтобы не распространять инфекцию. Известно, что до заражения эта птицефабрика покрывала почти все потребности жителей Башкирии и выпускала в год 700 млн яиц. Не так давно глава Башкирии Радий Хабиров снял введенный карантин с предприятия. В скором времени здесь планируют возобновить производство и завезти новую птицу.
Но, по данным Росстата, если в конце октября 2022-го в башкирских сельхозорганизациях было 8,7 млн голов птицы, то через год вполовину меньше — 4,9 млн.
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев отмечает, что эта нехватку яиц отмечают по всей стране. В России за год стоимость яиц в среднем поднялась на 40 процентов. В некоторых регионах даже начали ограничивать продажу яиц. Например, в одни руки разрешают брать не больше трех десятков. Где-то яйца продают поштучно.
— Эта практика пока не носит массовый характер, речь идет о конкретных торговых точках, — подчеркнул он. — Но тенденция тревожная, особенно в преддверии новогодних праздников, когда большинство людей закупаются масштабно и впрок.
В министерстве торговли Башкирии объяснили, почему происходит такая ситуация.
— Удорожание наблюдается по всей стране и вызвано несколькими факторами, — рассказали чиновники. — К ним относятся рост цен на энергоносители, корма, увеличение затрат на инкубационный материал и ремонт оборудования, логистику и обработку птицы от гриппа. Серьезной проблемой является и дефицит кадров в этой отрасли. Кроме того, значительное влияние на ситуацию оказало ослабление курса рубля.
Президент страны Владимир Путин во время «Итогов года» назвал дефицит яиц «сбоем в работе правительства». Президент России объяснил, что спрос на яйца превысил предложение, а импорт вовремя не был открыт в должном объеме.
Чтобы стабилизировать цены, в ближайшее время власти страны планируют увеличить импорт продукта для компенсации дефицита и временно запретить экспорт. В частности, минсельхоз РФ ожидает, что запланированные на ближайшее время поставки из Азербайджана и Турции в течение месяца должны нормализовать ситуацию. Сбить цены на товар поможет и освобождение от ввозной пошлины, которое будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 на ввозимые в страну 1,2 млрд яиц.