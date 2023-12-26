В парламенте Башкирии всерьез озаботились ростом цен на яйца

Ситуацию осложняет то, что за год в республике поголовье птицы сократилось почти в два раза. Это произошло из-за случившейся в августе вспышки птичьего гриппа на крупнейшей птицефабрике «Башкирская». Всех кур, имевшихся на фабрике, уничтожили, чтобы не распространять инфекцию. Известно, что до заражения эта птицефабрика покрывала почти все потребности жителей Башкирии и выпускала в год 700 млн яиц. Не так давно глава Башкирии Радий Хабиров снял введенный карантин с предприятия. В скором времени здесь планируют возобновить производство и завезти новую птицу.