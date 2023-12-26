Власти РФ обяжут регионы по новому тарифу считать электроэнергию для населения

Напомним, в РФ действует принцип перекрестного субсидирования, то есть доплаты бизнеса за снижение тарифов для населения. В ФАС предлагали с нового года установить в регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения. То есть если потребление электричества растет, то и ставка увеличивается. Если власти региона внедрят такое правило, то смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования по специальной формуле, которую разработал ФАС. Цель введения изменений — снизить перекрестное субсидирование и бороться «с серым майнингом».