Пенсии и пособия за январь россияне получат не позднее 28 декабря — Соцфонд РФ

Так, до 28 декабря россиянам, которые получают средства на банковские карты, придет пенсия за январь. При этом тем пенсионерам, которые получают деньги через почту, выплату оформят уже в январе.
Кроме пенсий, досрочно придут и многие другие выплаты за январь. До 28 декабря на карты россиян перечислят детские выплаты, пособия для военных и членов их семей, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.
То же касается и других соцвыплат — по инвалидности, ветеранам, Героям СССР и России, Героям Труда, «чернобыльцам», почетным донорам и другим получателям, сообщили «Известиям» в Социальном фонде России.
Ранее стало известно, что индексация пенсий в 2024 году коснется 32 млн жителей России.