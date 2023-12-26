В Башкирии разъяснили, передаются ли долги по наследству

«Если человек вступает в наследство, то он одновременно получает и какое-то имущество, и долги — если, например, он унаследовал ипотечную квартира или есть наследственное дело. Однако даже в этом случае не нужно бежать и подавать на банкротство только потому, что вы не справляетесь с долгами. Сегодня в России есть возможность комплексного урегулирования задолженности с теми кредиторами, перед которыми у покойного были долги. Этот стандарт разработал центробанк РФ. Механизм только начал действовать, но уже набирает обороты», — сообщила Светлана Валиева.