В Татарстане до конца 2025 года планируют построить мусоросжигательный завод

По словам Метшина, столица республики испытывает серьезные проблемы с количеством мусора. На полигоны поступает гораздо больше, чем планировалось изначально. В праздники в город завозят 1,8 тысячи тонн мусора. В связи с этим градоначальник поставил следующие задачи на 2024 год: развить раздельный сбор отходов и продолжить экологическое воспитание.