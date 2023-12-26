В Татарстане до конца 2025 года планируют построить мусоросжигательный завод

В Зеленодольском районе до конца 2025 года планируют построить мусоросжигательный завод. В настоящее время он готов на 25%. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
Ранее строительство завода по термической утилизации отходов замедлилось из-за определения технологии работы. К тому же в связи с санкциями было отказано в поставках оборудования из Европы.
По словам Метшина, столица республики испытывает серьезные проблемы с количеством мусора. На полигоны поступает гораздо больше, чем планировалось изначально. В праздники в город завозят 1,8 тысячи тонн мусора. В связи с этим градоначальник поставил следующие задачи на 2024 год: развить раздельный сбор отходов и продолжить экологическое воспитание.
Напомним, в Татарстане вырастет тариф на вывоз твердых коммунальных отходов.