Московский завод выпустил более 42 тысяч километров кабелей в 2023 году

«Если в прошлом году мы выпускали два — три миллиона маркоразмеров кабелей, то в этом году — уже несколько десятков миллионов, основную часть составляет уникальная продукция. Мы повысили объемы переработки меди с 90 до 105 тонн в месяц, увеличили число сотрудников на 10 процентов и приступили к серийному производству оптических кабелей универсального назначения, которые можно использовать практически в любом месте. Кроме того, активно увеличиваем долю отечественного сырья и модернизируем производство», — рассказал вице-президент группы компаний Сергей Лобанов.