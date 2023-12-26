Максимальная сумма микрозаймов увеличивается до 100 млн сумов

С 1 января 2024 года предельный размер микрозаймов повышается с 50 млн сумов до 100 млн сумов. Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по повышению роли и доли микрофинансовых услуг в развитии предпринимательской деятельности».