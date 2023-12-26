Максимальная сумма микрозаймов увеличивается до 100 млн сумов

С 1 января 2024 года предельный размер микрозаймов повышается с 50 млн сумов до 100 млн сумов. Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по повышению роли и доли микрофинансовых услуг в развитии предпринимательской деятельности».
Также с этого периода устанавливается, что:
• небанковские кредитные организации образуются в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
• микрофинансовым организациям разрешается привлекать заемные средства от нерезидентов и оказывать финансовые услуги юридическим лицам в иностранной валюте;
• разрешается привлекать заемные средства от акционеров-физлиц, не превышающие двукратного размера суммы вклада в уставный капитал или номинальной стоимости акций, находящихся у них в собственности;
• микрофинансовые организации имеют право на осуществление деятельности платежной организации после получения соответствующей лицензии.
Помимо этого, физические и юридические лица смогут приобретать в уставном капитале небанковской кредитной организации до 20% доли (сейчас 10%) без получения предварительного разрешения ЦБ.
Если размер приобретаемой доли составляет от 10 до 20%, внедряется порядок уведомления Центрального банка.
Коммерческим банкам при выделении кредитов микрофинансовым организациям предоставляется право на принятие в залог права этих организаций на истребование по оказанным ими микрофинансовым услугам.