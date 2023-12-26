200 тысяч китайских автомобилей прибудут в Нижний Новгород

В Нижний Новгород поездами планируется доставить 200 тысяч китайских автомобилей. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
По его словам, на станцию Доскино в 2022 пришли контейнерные поезда с 8000 китайскими авто, в 2023 году — прибыли уже 33 000 тысячи машин из КНР.
В Доскино они проходят таможенную очистку и затем их отправляют по всей России.
Ранее сообщалось, что специально для того, чтобы принимать такие поезда, терминал в Доскино модернизировали, в том числе удлинили железнодорожные пути.