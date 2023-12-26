Белорусский банк предупредил о недоступности операций по кредитам по 3 января

Крупный белорусский банк «БНБ-Банк» предупредил о недоступности всех видов операций по кредитам. Подробнее рассказали в пресс-службе финучреждения.
Так, в «БНБ-Банке» предупредили белорусов о том, что с 29 декабря 2023-го по 3 января 2024-го станут невозможны все операции по кредитам. Это связано с техническими работами, которые затронут и онлайн, и офлайн-операции.
Поэтому белорусы в этот период не смогут взять новый кредит, погасить старый и даже просмотреть предыдущие операции.
— Рекомендуем всем, у кого есть действующий кредит, успеть совершить платеж до 28 декабря, — прокомментировали в «БНБ-Банке».