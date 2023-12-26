Жители Самары оказались против малоэтажной застройки в Кировском районе

В Самаре прошли общественные обсуждения по поводу предоставления разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в Кировском районе. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии.
Речь идет об участке № 42 площадью 1100 кв. м на улице Промежуточной. Там хотят возвести малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Однако местные жители выступили против проекта.
Больше всего мнений касались того, что данная застройка негативно отразится на жителях поселка Яблонька и МКД ЖК «Олимпия». Самарцы обратили внимание, что существующие системы водоснабжения и энергоснабжения на данный момент уже перегружены, а дорога не рассчитана на высокий трафик движения.
Также горожане считают, что размеры земельного участка не позволяют организовать парковочную зону, и боятся, что автомобили будут стоять на проездах поселка. В результате общественные обсуждения по проекту признали состоявшимися.