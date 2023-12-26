Жители Самары оказались против малоэтажной застройки в Кировском районе

Больше всего мнений касались того, что данная застройка негативно отразится на жителях поселка Яблонька и МКД ЖК «Олимпия». Самарцы обратили внимание, что существующие системы водоснабжения и энергоснабжения на данный момент уже перегружены, а дорога не рассчитана на высокий трафик движения.