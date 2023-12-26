Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В феврале на Вышке-2 в Перми откроется первый торгово-ярмарочный комплекс

В феврале 2024 года в микрорайоне Вышка-2 в Перми откроется первый круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс. Он будет расположен на улице Целинной, 37а. Инвестором проекта выступает компания «ЦентрСтройГрупп». Об этом сообщает Агентство инвестиционного развития Пермского края.
Источник: сайт Агентства инвестиционного развития Пермского края

Ранее данному инвестпроекту был присвоен статус «приоритетный». Компания намерена создать в краевой столице целую сеть ярмарочных площадок с круглогодичным использованием. В следующем году торговые объекты также появятся на улицах 1905 года, 16 и Генерала Панфилова, 19. В здании будут представлены фермерские магазины и фуд-зона.

Концепция проекта подразумевает создание объектов площадью не менее 300 квадратных метров каждый. В комплексах предусмотрены пространства для торговых точек, пекарен и кофеен. Все сооружения будут выполнены в едином современном стиле барн.

торговля