В феврале на Вышке-2 в Перми откроется первый торгово-ярмарочный комплекс

Ранее данному инвестпроекту был присвоен статус «приоритетный». Компания намерена создать в краевой столице целую сеть ярмарочных площадок с круглогодичным использованием. В следующем году торговые объекты также появятся на улицах 1905 года, 16 и Генерала Панфилова, 19. В здании будут представлены фермерские магазины и фуд-зона.