Водители маршрутных автобусов в Лесозаводске устроили забастовку

Утро жителей Лесозаводского городского округа явно не задалось — многие опоздали в школу и на работу. Городские маршрутные автобусы не вышли на линии — так работники частного транспортного предприятия выразили свой протест против задержки заработной платы, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Лесозаводского городского округа.
По словам жителей, дозвониться в городскую диспетчерскую службу, чтобы выяснить причины отсутствия транспорта, продолжительное время не удавалось. Ситуация частично решилась лишь к обеду, когда на маршруты вышли пять автобусов.
«Генеральный директор транспортной компании, которая находится в Хабаровске, сказал, что водители не вышли на работу из-за задержки зарплаты на 6 дней, при этом часть работников уже полностью получила выплату», — пояснили в пресс-службе Лесозаводского городского округа. Трудности с выплатами в транспортной компании объяснили низкой выручкой предприятия.
Как сообщил глава округа Константин Банцеев, в январе будет проведён конкурс для замены перевозчика, документы уже готовятся.