Водители маршрутных автобусов в Лесозаводске устроили забастовку

«Генеральный директор транспортной компании, которая находится в Хабаровске, сказал, что водители не вышли на работу из-за задержки зарплаты на 6 дней, при этом часть работников уже полностью получила выплату», — пояснили в пресс-службе Лесозаводского городского округа. Трудности с выплатами в транспортной компании объяснили низкой выручкой предприятия.