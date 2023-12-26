В Казани откроют еще 26 платных парковок

По его словам, новые парковки будут рассчитаны на 1,4 тыс. машиномест. В частности, стоянки возведут около Центрального стадиона, а также на улицах Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, по проспекту Хусаина Ямашева.



Парковки будут работать в уже существующих карманах и на участка дорог, где до этого стоянки были хаотичны.



Стоимость стоянки на новых парковках составит 30 ₽ в час.



«Ъ-Казань».