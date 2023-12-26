По его словам, новые парковки будут рассчитаны на 1,4 тыс. машиномест. В частности, стоянки возведут около Центрального стадиона, а также на улицах Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, по проспекту Хусаина Ямашева.
Парковки будут работать в уже существующих карманах и на участка дорог, где до этого стоянки были хаотичны.
Стоимость стоянки на новых парковках составит 30 ₽ в час.
«Ъ-Казань».
В Казани откроют еще 26 платных парковок
С начала следующего в Казани откроют еще 26 новых платных стоянок. Об этом заявил замглавы исполкома города.
По его словам, новые парковки будут рассчитаны на 1,4 тыс. машиномест. В частности, стоянки возведут около Центрального стадиона, а также на улицах Короленко, Бондаренко, Островского, Петербургской, Вишневского, Калинина, Чехова, по проспекту Хусаина Ямашева.