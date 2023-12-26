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В Приморье завершено строительство моста через реку Осиновка

Дорожники сделали «последние штрихи».
Источник: Минтранс Приморского края

В Михайловском районе полностью завершены работы по строительству моста через реку Осиновка. На участке заасфальтирована проезжая часть и подходы к мостовому сооружению, установлены бордюры и новые автобусные остановки, сообщили ИА PrimaMedia в компании «Примавтодор».

Основные работы специалисты сделали в ноябре. Последним этапом стала установка бордюрного камня на подходах к мосту. Движение новому по мосту было открыто в июле этого года.

Также недавно завершен ремонт на мосту через протоку реки Большая Уссурка в Красноармейском округе, продолжаются работы на мостовом переходе через Партизанскую в районе села Екатериновка.

Всего за 5 лет в Приморье построено и реконструировано около 40 километров автомобильных дорог и мостовых сооружений, отремонтировано более 720 километров дорог. Возведено и реконструировано 18 мостов общей протяженностью примерно 16 километров.

Напомним, мост через реку Осиновка рухнул в 2020 году после того как по нему проехал грузовик с прицепом. В результате аварии погибли женщина и ребенок.