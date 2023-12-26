Почти 20 трлн тенге должны казахстанцы банкам

Всего за один ноябрь, как сообщают аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub, порядка 2,8 млн человек оформили 4,8 млн кредитов. Общая сумма займов составила 1,39 трлн тенге. Это сразу на 12% больше, чем было в октябре — 1,23 трлн тенге.