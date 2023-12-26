Предновогодний ажиотаж начался в торговых центрах Новосибирска

В торговых центрах Новосибирска значительно прибавилось покупателей. За покупками к Новому году приходит как молодое, так и старшее поколение.
Большая часть новосибирцев находится в поиске подарков для родных и близких. Некоторые до сих пор не могут определиться с нарядом на новогоднюю ночь. А кто-то уже начал большую закупку продуктов к праздничному столу.
Ранее в правительстве региона сообщили, что пик продаж придется на период с 20 по 28 декабря. В эти дни торговые сети перейдут на усиленный режим работы.