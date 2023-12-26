Из Омска с января запускают субсидированные рейсы в два новых города

Так, рейсы Омска в Надым запланированы по понедельникам в 13:55; прилет в город назначения — в 14:45. Время в пути составит 1 час 50 минут. Билет в одну сторону обойдется 8 860 рублей.
Из Омска в Надым можно будет улететь по воскресеньям в 13:50; прилет в город назначения — в 14:20. Время в пути составит 1 час 30 минут. Стоимость билета в одну сторону от 7 650 ₽
В Омском аэропорту Рейсы субсидированные, а это значит, что улететь в города Ямало-Ненецкого автономного округа все категории пассажиров могут по сниженным тарифам.