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Из Омска с января запускают субсидированные рейсы в два новых города

Омский аэропорт сообщил во вторник, 26 декабря 2023 года, о новых направлениях из Омска, которые открываются уже в январе 2024 года: самолетами SSJ 100 авиакомпании «Ямал» омичи смогут отправиться в Надым и Ноябрьск.

Так, рейсы Омска в Надым запланированы по понедельникам в 13:55; прилет в город назначения — в 14:45. Время в пути составит 1 час 50 минут. Билет в одну сторону обойдется 8 860 рублей.

Из Омска в Надым можно будет улететь по воскресеньям в 13:50; прилет в город назначения — в 14:20. Время в пути составит 1 час 30 минут. Стоимость билета в одну сторону от 7 650 ₽

В Омском аэропорту Рейсы субсидированные, а это значит, что улететь в города Ямало-Ненецкого автономного округа все категории пассажиров могут по сниженным тарифам.