В Новосибирской области «заморозили» цены на куриные яйца

— В соответствии с соглашениями, птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценки на себестоимость куриных яйца на уровне не выше 5%. Документы подписаны на срок до 22 марта 2024 года, — сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.