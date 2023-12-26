В Новосибирской области «заморозили» цены на куриные яйца

Напомним, что в декабре Новосибирское УФАС России провело межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы ценовой ситуации на рынке куриного яйца. В мероприятии приняли участие представители крупнейших новосибирских птицефабрик: «Каргатской», «НовоБарышевской», «Евсинской», «Бердской», «Чикской», «Посевнинской». Данным предприятиям антимонопольное управление предложило заключить соглашения по самоограничению оптово-отпускных цен с региональными органами власти на куриные яйца.
— В соответствии с соглашениями, птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценки на себестоимость куриных яйца на уровне не выше 5%. Документы подписаны на срок до 22 марта 2024 года, — сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.
В УФАС полагают, что за счет принятых мер ситуация с ростом цен на яйца кур будет стабилизирована.