Стало известно, какие продукты подорожали в Нижегородской области больше всего. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на Нижегородстат.
Так, более чем на 45% подорожали фрукты и курица. При этом стоимость груш за год выросла на 56,5%, а бананов — на 53,5%. По данным Росстата, сейчас охлажденное куриное мясо стоит около 229 рублей за кг.
Также на 41% увеличилась стоимость яиц. В среднем за десяток придется отдать 127 рублей. Напомним, ранее стало известно, почему в Нижегородской области выросли цены на яйца.
Среди овощей больше всего подорожала капуста — на 29,8%.