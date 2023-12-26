Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Фермеры требуют встречи с новой главой Набцанка Молдовы Анкой Драгу

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Представители ассоциации «Сила фермеров» направили открытое письмо новому руководителю Национального банка Молдовы (НБМ) Анке Драгу с просьбой провести срочную встречу и обсудить мораторий на выплату кредитов.
Источник: Sputnik.md

В письме аграрии пожаловались, в частности, на то, что не получили помощи от властей, в отличие от других стран Восточной Европы, в то время как кризис, по словам аграриев, привел к тому, что «сотни фермеров просрочили выплаты по банковским кредитам».

«С сожалением отмечаем и отсутствие коммуникации со стороны Вашего предшественника, который отказался вести диалог касательно решений для фермеров, испытывающих трудности с платежами перед банковской системой», — заявили в ассоциации.

Аграрии отметили, что в последние года провели много встреч с иностранными фермерскими организациями, а также с еврочиновниками, заручившись их поддержкой. Однако, по мнению ассоциации, для решения проблем фермеров необходима «более активная позиция властей Молдовы».

сельское хозяйство
экономика