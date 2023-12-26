Средняя зарплата в Казахстане в 2023 году по стране и регионам

Какая средняя зарплата учителей в Казахстане? По информации Бюро национальной статистики, средняя зарплата в сфере образования в 2023 году составляет 247 439 тенге. Как сообщает Минтруда РК, в начале 2023 года зарплата педагогов была повышена на 25%, а с 2020 года она выросла в два раза. Средняя зарплата молодого учителя составляет около 319 тыс. тенге, а вот зарплата столичных учителей с большим стажем, званиями и большой нагрузкой может достигать 600 тыс. тенге.