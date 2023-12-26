Средняя зарплата в Казахстане в 2023 году по стране и регионам

Какой была средняя зарплата по Казахстану в 2023 году
Как рассчитывается средняя зарплата в Казахстане? В основе статистического макроэкономического показателя средней зарплаты по стране лежат строгие методологические основания и правила расчета. Как разъясняет Бюро национальной статистики РК, средняя зарплата (среднемесячная номинальная заработная плата) на одного работника в Казахстане определяется путем деления суммы всего начисленного по стране фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде.
Чтобы соответствовать международным стандартам, к зарплате прибавляют доплаты, премии и надбавки, а также налоги. В статистике учитывается именно «грязная» зарплата, то есть сумма до вычета налогов, поэтому показатель средней зарплаты может удивить человека, не знающего правил ее определения. Хотя работник получает фактическую сумму зарплаты после вычета налогов, все вычитаемые из дохода налоги, взносы и сборы для расчета средней заработной платы учитываются. Поэтому это не показатель зарплаты «на руки».
Какая средняя зарплата в Казахстане в 2023 году? Согласно статистическому отчету Бюро национальной статистики, по состоянию на ІІІ квартал 2023 года средняя номинальная зарплата на одного работника в Республике Казахстан составляет 350 542 тенге. Этот показатель на 16,9% больше, чем показатель ІІІ квартала 2022 года.
Хотя по сравнению с прошлым годом зафиксирован рост средней заработной платы, в целом к концу 2023 года показатель средней зарплаты упал на 4,1%. В І квартале 2023 года средняя сумма таких выплат составляла 340 636 тенге, во ІІ квартале 2023 года она продолжила расти и достигла показателя 365 502 тенге, а вот в ІІІ квартале 2023 года упала до уровня 350 542 тенге.
Следует понимать, что средняя зарплата не показывает доход какого-то среднестатистического работника. В ней учитываются как очень высокие зарплаты топ-менеджеров, так и выплаты, близкие к минимальной зарплате. Медианное значение зарплаты в Казахстане составило 230 924 тенге.
Средняя зарплата по регионам
Хотя средняя зарплата по стране косвенно демонстрирует состояние экономики, важно понимать, что такой статистический показатель слишком усредненный. Дело в том, что региональное распределение средней зарплаты в Казахстане достаточно неравномерное. Поэтому для полноты экономического развития в региональном разрезе следует рассматривать средние суммы выплат по каждой области или городу отдельно.
Лидерами среди регионов по уровню средней номинальной заработной платы на одного работника стали Атырау, Мангистауская область и Ұлытау:
- Атырау — 602 411 тенге.
- Мангистауская область — 519 118 тенге.
- Ұлытау — 471 300 тенге.
После тройки лидеров идут крупнейшие города Казахстана — Астана и Алматы. В столице средняя зарплата составляет 449 873 тенге. Какая средняя зарплата в Алматы? Алматы несколько уступает Астане по показателю средней зарплаты. По состоянию на ІІІ квартал 2023 года средняя зарплата в Алматы составляет 409 тыс. тенге.
В остальных регионах Казахстана средняя номинальная зарплата на одного работника (до вычета налогов) составляет:
- Абай — 292 842 тенге;
- Акмолинская область — 291 772 тенге;
- Актюбинская область — 322 666 тенге;
- Алматинская область — 272 694 тенге;
- ЗКО — 314 567 тенге;
- Жамбылская область — 257 688 тенге;
- Жетісу — 259 690 тенге;
- Карагандинская область — 329 618 тенге;
- Костанайская область — 296 842 тенге;
- Кызылординская область — 303 675 тенге;
- Павлодарская область — 320 041 тенге;
- СКО — 258 089 тенге;
- Туркестанская область — 248 905 тенге;
- ВКО — 316 667 тенге;
- Шымкент — 266 852 тенге.
В разрезе отраслей экономики наибольшая средняя зарплата у работников горнодобывающей промышленности (756 687 тенге), работников финансовой и страховой деятельности (668 907 тенге) и в сфере информации и связи (525 812 тенге).
Какая средняя зарплата учителей в Казахстане? По информации Бюро национальной статистики, средняя зарплата в сфере образования в 2023 году составляет 247 439 тенге. Как сообщает Минтруда РК, в начале 2023 года зарплата педагогов была повышена на 25%, а с 2020 года она выросла в два раза. Средняя зарплата молодого учителя составляет около 319 тыс. тенге, а вот зарплата столичных учителей с большим стажем, званиями и большой нагрузкой может достигать 600 тыс. тенге.
Средняя зарплата в Казахстане несколько упала к концу 2023 года. В то же время в среднем наблюдается тенденция роста уровня заработной платы казахстанцев. К самому статистическому показателю средней номинальной зарплаты как по стране, так и по регионам, следует относиться с осторожностью, так как он показывает начисленную зарплату до вычета налогов.