Птицефабрика под Волгоградом планирует вдвое увеличить производство яиц

Предприятие «Степное» намерено реконструировать урюпинскую птицефабрику и вывести производство на новый уровень. Через три года, после завершения реализации инвестпроекта, выпуск продукции увеличится здесь с 36 млн до 68 млн яиц в год, сообщает riac34.ru.
В 2024 году новый собственник планирует заменить оборудование кормоцеха и отопительную систему. Далее предстоит реконструкция яйцесклада и трех цехов — в них увеличится число мест для птиц. Затем владельцы птицефабрики намерены приобрести новое оборудование.
Ранее стало известно, что Ахтубинской птицефабрике грозит банкротство в Волгоградской области — на этом настаивает налоговая инспекция.