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Птицефабрика под Волгоградом планирует вдвое увеличить производство яиц

В 2024 году новый собственник урюпинской птицефабрики планирует заменить оборудование кормоцеха и отопительную систему.
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Источник: Reuters

Предприятие «Степное» намерено реконструировать урюпинскую птицефабрику и вывести производство на новый уровень. Через три года, после завершения реализации инвестпроекта, выпуск продукции увеличится здесь с 36 млн до 68 млн яиц в год, сообщает riac34.ru.

В 2024 году новый собственник планирует заменить оборудование кормоцеха и отопительную систему. Далее предстоит реконструкция яйцесклада и трех цехов — в них увеличится число мест для птиц. Затем владельцы птицефабрики намерены приобрести новое оборудование.

Ранее стало известно, что Ахтубинской птицефабрике грозит банкротство в Волгоградской области — на этом настаивает налоговая инспекция.

экономика