Птицефабрика под Волгоградом планирует вдвое увеличить производство яиц

Предприятие «Степное» намерено реконструировать урюпинскую птицефабрику и вывести производство на новый уровень. Через три года, после завершения реализации инвестпроекта, выпуск продукции увеличится здесь с 36 млн до 68 млн яиц в год, сообщает riac34.ru.