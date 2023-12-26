Белстат подсчитал среднюю начисленную зарплату в стране за ноябрь

По сравнению с октябрем она увеличилась всего на 4,4 рубля (1971,2 рубля), в то время как в октябре по сравнению с сентябрем она выросла на 31,4 рубля (1939,8 рублей).
Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Минске — 2663,3 рубля, самая низкая — в 1640,3 рубля — в Могилевской области.
Больше всего в ноябре платили в сфере информации и связи — 5287,7 рубля, затем в сфере финансовой и страховой деятельности — 2843,1 рубля, в профессиональной, научной и технической деятельности средняя номинальная начисленная зарплата составляла 2540,5 рубля. Меньше всего получали в образовании — 1357,1 рубля.
Стоит отметить, что номинальная начисленная заработная плата — это зарплата до вычета подоходного налога в 13% и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1%).