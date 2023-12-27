В Башкирии с 2024 года будут действовать новые правила целевого обучения

Кроме того, с мая 2024 года вступает в силу закон, который совершенствует механизм целевого обучения. Согласно документу, предприятие-заказчик будет размещать предложение о заключении целевого договора на портале «Работа в России». А желающий пройти обучение подаёт заявку либо непосредственно заказчику, либо в профильный колледж. Предприятие заключит договор с тем человеком, который соответствует предъявляемым требованиям. Эти новации позволят перевести сферу целевого обучения в «цифру», сделать её более прозрачной и открытой.