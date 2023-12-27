В Башкирии с 2024 года будут действовать новые правила целевого обучения

Так, на федеральном уровне принят закон, согласно которому участники специальной военной операции и их дети имеют приоритетное право на зачисление в колледжи на бюджетные места, независимо от оценок в школьном аттестате и без договора целевого обучения.
Также в законодательстве начала действовать норма о том, что старшекурсники педагогических колледжей могут преподавать в детских садах и начальной школе, а также вести детские кружки. Это позволит закрепить кадры за учебными заведениями, а у молодых людей к моменту получения диплома уже будет опыт работы и трудовая книжка.
Кроме того, с мая 2024 года вступает в силу закон, который совершенствует механизм целевого обучения. Согласно документу, предприятие-заказчик будет размещать предложение о заключении целевого договора на портале «Работа в России». А желающий пройти обучение подаёт заявку либо непосредственно заказчику, либо в профильный колледж. Предприятие заключит договор с тем человеком, который соответствует предъявляемым требованиям. Эти новации позволят перевести сферу целевого обучения в «цифру», сделать её более прозрачной и открытой.
«При внесении законопроектов мы во многом опирались на региональные практики, а опыт Башкортостана в сфере СПО — один из самых ярких, — отметила Эльвира Аиткулова. — Мы понимаем, что система среднего профессионального образования дальше будет только расти. И те меры, которые сегодня реализуют в республике, дают свои позитивные результаты».