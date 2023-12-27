Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

По словам Миллера, уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89 процентов из ста технически возможной сетевой газификации. За 2023 год газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, подвел он итоги.
«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — заверил Путина глава «Газпрома».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по газификации будет продолжена.