Миллер заявил, что Россию полностью газифицируют к 2030 году

По словам Миллера, уровень газификации по России к началу 2024 года уже составит 89 процентов из ста технически возможной сетевой газификации. За 2023 год газифицировано более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, подвел он итоги.