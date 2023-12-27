Проект индустриального парка в Березниках будет заморожен

Работы по созданию индустриального парка в Березниках (Пермский край) потеряют статус приоритетного инвестиционного проекта. Об этом сообщили источники, знакомые с планами совета по предпринимательству региона, который курирует направление.