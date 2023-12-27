Хабаровчане рискуют остаться без посылок к Новому году

— Проблема с получением посылок у нас практически с начала декабря. Люди обращаются, ругаются, а мы не знаем, что им ответить. Отправления прибывают в аэропорт, но дальше по отделениям практически не двигаются. У некоторых клиентов посылки лежат больше двух недель. Может быть, до Нового года ситуация разрешится, но точно утверждать это нельзя, — рассказала нашему корреспонденту оператор в одном из отделений почтовой связи. За разъяснениями мы обратились в управление Федеральной почтовой связи по Хабаровскому краю, где ситуацию подтвердили. Как рассказала руководитель направления по внешним коммуникациям макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Ольга Колдышева, ноябрь и декабрь — месяцы пиковых нагрузок. На усиленный режим работы перешли все подразделения компании, задействованные в доставке и обработке почтовых отправлений. — В этом году помимо сезонного фактора на динамику и объем почтовых отправлений влияние оказали погодные условия, не позволившие своевременно доставить транзитную почту в районы Хабаровского края и соседние регионы, что также повлияло на сроки обработки новой поступающей почты, — сказала собеседница.