Хабаровчане рискуют остаться без посылок к Новому году

Хабаровчане массово жалуются на значительные задержки в получении посылок и бандеролей, которые были им отправлены из Москвы и Санкт-Петербурга. Судя по трек-номерам, которые присваиваются почтой, их заказы прибывают в авиационное отделение перевозок в аэропорту краевой столицы, но оттуда никуда не двигаются. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в числе «ждунов» также клиенты EMS.
— Проблема с получением посылок у нас практически с начала декабря. Люди обращаются, ругаются, а мы не знаем, что им ответить. Отправления прибывают в аэропорт, но дальше по отделениям практически не двигаются. У некоторых клиентов посылки лежат больше двух недель. Может быть, до Нового года ситуация разрешится, но точно утверждать это нельзя, — рассказала нашему корреспонденту оператор в одном из отделений почтовой связи. За разъяснениями мы обратились в управление Федеральной почтовой связи по Хабаровскому краю, где ситуацию подтвердили. Как рассказала руководитель направления по внешним коммуникациям макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Ольга Колдышева, ноябрь и декабрь — месяцы пиковых нагрузок. На усиленный режим работы перешли все подразделения компании, задействованные в доставке и обработке почтовых отправлений. — В этом году помимо сезонного фактора на динамику и объем почтовых отправлений влияние оказали погодные условия, не позволившие своевременно доставить транзитную почту в районы Хабаровского края и соседние регионы, что также повлияло на сроки обработки новой поступающей почты, — сказала собеседница.
— В связи с ростом новогодней почты сейчас в сортировочном центре Хабаровска мы обрабатываем почту, поступившую после 15 декабря. В грузовом терминале аэропорта принимаем почту, поступившую в регион 25 декабря. Магистральный сортировочный центр продолжает работать в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. В сутки мы обрабатываем около 40 тысяч почтовых отправлений, — сообщила Колдышева.
Клиентов просят сохранять терпение и продолжать отслеживать свои посылки. В случае длительного ожидания рекомендуют обращаться по телефону службы поддержки 8−800−1−000−000 или в мобильном приложении Почты России. Обращение по качеству оказания услуг в отделении почтовой связи можно оформить на сайте компании либо непосредственно в отделении связи.