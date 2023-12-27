Прокуратура вмешалась в ситуацию с забастовкой водителей в Лесозаводске

Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку информации о задержке зарплаты водителям общественного транспорта, из-за чего 26 декабря утром автобусы не вышли на маршруты, сообщают ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края.
Надзорное ведомство установило, что ООО «ДАЛЬАТП» не обеспечен выпуск на маршрут пяти пассажирских автобусов. Работникам транспортной компании предложили оставить обращения в прокуратуру.
Организация пассажирских перевозок на территории округа также на контроле надзорного ведомства.
Напомним, утром, 26 декабря в Лесозаводске маршрутные автобусы не вышли на линию. Как сообщили в пресс-службе округа, причиной стала задержка выплаты зарплаты работникам предприятия на 6 дней. В связи с ситуацией, вызвавшей сбои в работе общественного транспорта, глава округа принял решение о смене перевозчика.