Прокуратура вмешалась в ситуацию с забастовкой водителей в Лесозаводске

Напомним, утром, 26 декабря в Лесозаводске маршрутные автобусы не вышли на линию . Как сообщили в пресс-службе округа, причиной стала задержка выплаты зарплаты работникам предприятия на 6 дней. В связи с ситуацией, вызвавшей сбои в работе общественного транспорта, глава округа принял решение о смене перевозчика.