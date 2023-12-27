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Челябинскую область отметили за самые низкие цены на новостройки

Аналитики составили рейтинг российских территорий по ценам на новое жилье.

Результаты исследования, проведенного специалистами «Домклик», опубликовали «Известия». Рейтинг был составлен после анализа ипотечных сделок, проводимых при покупке жилья в новостройках в 2023 году. На основании полученных цифр был составлен топ-10 российских регионов с самыми низкими ценами на новостройки.

Челябинская область заняла в этом рейтинге 9 место. Средняя цена квадратного метра нового жилья на Южном Урале по итогам 2023 года составила 58,4 тыс. рублей.

Из Уральского федерального округа в десятку также попала Курганская область, занявшая 8 место (58,2 тыс. рублей). Кроме уральских территорий в числе регионов с самыми низкими ценами на новостройки названы Ингушетия, Кабардино-Балкария, Смоленская область, Чувашия, Оренбургская область, Калмыкия, Саратовская и Псковская области.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинске сильно подорожала аренда однокомнатных квартир.

недвижимость