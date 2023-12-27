Челябинскую область отметили за самые низкие цены на новостройки

Результаты исследования, проведенного специалистами «Домклик», опубликовали «Известия». Рейтинг был составлен после анализа ипотечных сделок, проводимых при покупке жилья в новостройках в 2023 году. На основании полученных цифр был составлен топ-10 российских регионов с самыми низкими ценами на новостройки.