Челябинскую область отметили за самые низкие цены на новостройки

Результаты исследования, проведенного специалистами «Домклик», опубликовали «Известия». Рейтинг был составлен после анализа ипотечных сделок, проводимых при покупке жилья в новостройках в 2023 году. На основании полученных цифр был составлен топ-10 российских регионов с самыми низкими ценами на новостройки.
Челябинская область заняла в этом рейтинге 9 место. Средняя цена квадратного метра нового жилья на Южном Урале по итогам 2023 года составила 58,4 тыс. рублей.
Из Уральского федерального округа в десятку также попала Курганская область, занявшая 8 место (58,2 тыс. рублей). Кроме уральских территорий в числе регионов с самыми низкими ценами на новостройки названы Ингушетия, Кабардино-Балкария, Смоленская область, Чувашия, Оренбургская область, Калмыкия, Саратовская и Псковская области.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что в Челябинске сильно подорожала аренда однокомнатных квартир.