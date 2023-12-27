Служба занятости представила «горячие» вакансии в Омске с зарплатой до 100 тысяч рублей

Так, самой высокооплачиваемой оказалась вакансия заместителя начальника цеха в ПАО «ОДК-Сатурн» ОМКБ". На промышленном предприятии сотруднику готовы платить от 100 тысяч рублей. От кандидата требуется высшее техническое профильное образование и опыт работы от трех лет. Согласно объявлению, на заводе вакантно 3 места.
На другом заводе от 55 тысяч рублей предлагают мастеру цеха. В обязанности, в частности, входит организация работы производственного цеха, контроль и планирование использования расходных материалов, оперативное управление персоналом.
Продавцу-консультанту электроники и цифровой техники в Омске предлагают от 50 тысяч рублей в месяц — открыто 20 вакансий. Уточняется, что зарплата складывается из оклада и премии.
На зарплату от 40 тысяч рублей в Омске ищут экономиста, которому предстоит рассчитывать фонд зарплаты и составлять штатное расписание.
Еще на одном заводе предлагают от 32 тысяч рублей упаковщику готовой продукции. Упаковщик должен знать правила фасовки готовой продукции, требования, предъявляемые к готовой продукции и качеству фасовки. На заводе открыто сразу 30 таких вакансий.
Последняя «горячая вакансия» за эти дни — медсестра в геронтологическом центре на зарплату от 30 тысяч рублей, здесь открыто 17 мест. В обязанности входит оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и наблюдения.