Служба занятости представила «горячие» вакансии в Омске с зарплатой до 100 тысяч рублей

Омская Служба занятости представила в понедельник и вторник, 25 и 26 декабря 2023 года, топ «горячих» предложений о работе с зарплатой от 30 тысяч до 100 тысяч рублей и выше.