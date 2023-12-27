В Иркутске поменяют схему движения маршрута № 427

В Иркутске по просьбам жителей приняли решение изменить схему движения маршрута № 427 — до поля Анисимова. Вопрос обсудили на совещании заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Ольги Золоторевой и администрацией Марковского муниципального образования. Об этом сообщают в министерстве транспорта Приангарья.
— Ольга Золоторева проверила работу автобуса и пообщалась с пассажирами, чтобы услышать мнение каждого. В настоящее время ситуация по работе маршрутов до Маркова контролируется министерством, — говорят в минтрансе.
Жители рассказали об улучшении транспортного обслуживания в автобусах № 442 и № 444. Там с 18 декабря работает новый перевозчик.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что стал известен график работы Госавтоинспекции Иркутской области в праздники.