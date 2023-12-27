До конца марта региональные производители и торговые сети зафиксируют цены на яйцо

Соглашение заключат Правительство Иркутской области, производители яйца куриного и региональные торговые сети. Об этом на пресс-конференции с участием товаропроизводителей, торговых сетей, службы потребительского рынка и лицензирования, Иркутскстата сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Решение об участии в этом проекте уже приняли основные местные производители куриных яиц — СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский», а также торговые сети «Слата», «Удача», «Хлеб-Соль» и «Экономия». Меморандум является соглашением, предусматривающим выполнение сторонами добровольно взятых на себя обязательств по стабилизации цен до конца марта 2024 года, уточняет пресс-служба Правительства региона.
Рост розничных цен на яйцо куриное в октябре 2023 года наблюдался в 86 субъектах Российской Федерации, в ноябре — в 87-ми. Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области Ирина Иванова рассказала, что статнаблюдение за ценами в регионе проводят в шести городах (как в отношении продукции местного производства, так и ввезенной из других регионов). В течение 11 месяцев специалистами зафиксирован рост цен на яйцо куриное на 37,6%. Рост отмечен с сентября, но наибольший был зафиксирован в октябре — он составил почти 30% к показателю предыдущего месяца и 32% к показателю декабря 2022 года.
«Цены выросли как на яйца местных производителей, так и на привозную продукцию. В ноябре цены выросли еще на 4%. Аналогичная ситуация с ростом цен зафиксирована в СФО и России в целом. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Республиках Тыва, Хакасия, Алтайском крае, Кузбассе был более 150%, в Республике Алтай, Красноярском крае индекс составил более 140%. Затем идут Томская, Иркутская, Омская области, где ИПЦ выше 137%. Немного ниже он в Новосибирской области — 136,7%. В декабре на потребительском рынке рост цен продолжился. В результате максимальный рост цен на яйца за период с начала года был зарегистрирован в Тайшете — 1,6 раза, менее ощутимый — в 1,4 раза — в Зиме, Ангарске, Усть-Илимске, в областном центре и в Братске — в 1,5 раза», — прокомментировала Ирина Иванова.
Участники пресс-конференции сказали, что на формирование себестоимости продукта влияют несколько факторов, в том числе импортные составляющие, которые только начинают частично замещать отечественными аналогами.
«Одна из главных причин — рост себестоимости производства данной продукции, а также увеличение цены на комбикорм и ветеринарные препараты, необходимые для содержания птицы. Если посмотреть на комбикорм, то он состоит из зерновой, белковой, минеральной и витаминной частей. Все это сказывается на себестоимости яйца. Кроме того, необходимо проводить вакцинацию, закупать качественную вакцину, цена на которую в последнее время тоже выросла. По сравнению с показателем 2022 года корма и кормовые добавки подорожали на 22%, вакцина — на 200%», — сообщила заместитель генерального директора по экономике и финансам СХАО «Белореченское» Татьяна Пухмахтерова.
Заместитель генерального директора СПК «Окинский» Нина Галанова пояснила, что влияние на цены оказало увеличение транспортных расходов и тех, что идут на закуп необходимых комплектующих производственного оборудования.
«Крупнейшие региональные торговые сети поддерживают постоянный диалог с Правительством области и придерживаются социально ответственной политики в отношении формирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости, к числу которых относятся яйца куриные», — сказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.
Глава регионального минсельхоза добавил, что влияние на ценовую политику также оказывают условия рынка. Рост цен обусловлен, в частности, увеличением потребительского спроса на яйцо со стороны населения, а также ростом себестоимости производства данной продукции. Кроме этого, на цену влияет сезонность — спрос на яйцо значительно растет к Новому году и к Пасхе, а с конца весны до середины лета снижается.
В Приангарье птицефабрики на 156% обеспечивают регион пищевым куриным яйцом.
«Сегодня регион полностью обеспечивает себя яйцом, сохраняя его высокий объем производства — более 1 млрд штук яиц в год. Планируем, что этот же объем производства сохранится и в 2024 году», — отметил Илья Сумароков.
Глава ведомства сообщил о федеральных мерах поддержки этого направления сельхозсферы, в частности, о расширенных с этого года направлениях льготного кредитования, в том числе для производителей птицы.
«Рассматриваем возможность региональной поддержки птицеводов для повышения эффективности производства наших птицефабрик, чтобы они могли снизить свои затраты на производство продукции, чтобы не было необходимости повышать цены на продукцию из-за роста цен на сопутствующие ресурсы. Решение о введении этих мер поддержки будем принимать в зависимости от ситуации в отрасли», — уточнил министр.
Документ планируется подписать до конца этой недели. Он вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31 марта 2024 года включительно. Документ открыт для присоединения к нему других хозяйствующих субъектов.