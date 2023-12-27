До конца марта региональные производители и торговые сети зафиксируют цены на яйцо

«Цены выросли как на яйца местных производителей, так и на привозную продукцию. В ноябре цены выросли еще на 4%. Аналогичная ситуация с ростом цен зафиксирована в СФО и России в целом. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Республиках Тыва, Хакасия, Алтайском крае, Кузбассе был более 150%, в Республике Алтай, Красноярском крае индекс составил более 140%. Затем идут Томская, Иркутская, Омская области, где ИПЦ выше 137%. Немного ниже он в Новосибирской области — 136,7%. В декабре на потребительском рынке рост цен продолжился. В результате максимальный рост цен на яйца за период с начала года был зарегистрирован в Тайшете — 1,6 раза, менее ощутимый — в 1,4 раза — в Зиме, Ангарске, Усть-Илимске, в областном центре и в Братске — в 1,5 раза», — прокомментировала Ирина Иванова.