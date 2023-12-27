Новый парк в Академгородке Новосибирска начнут строить летом 2024 года

«Разработка проектно-сметной документации финансируется из областного и городского бюджетов», — говорится в ответе.
Строительно-монтажные работы будут производиться в 2024—2025 гг. при выделении дополнительных лимитов финансирования из областного бюджета с софинансированием из городского бюджета в размере 5%. Точную стоимость реализации проекта пока полностью не просчитали, цены будут уточняться после разработки ПСД и получения экспертизы весной 2024 года.
Отмечается, что во время строительства парка будут снесены аварийные деревья. Сейчас на территории будущей зоны отдыха растут инвазивный клен ясенелистный, береза, тополь, ива.
Завершить строительство парка «Чербузы» планируется в 2025—2026 гг..
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Центральном парке Новосибирска открыли бесплатный каток.