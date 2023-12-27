Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Новый парк в Академгородке Новосибирска начнут строить летом 2024 года

НОВОСИБИРСК, 27 декабря, ФедералПресс. В Новосибирске разрабатывается проектно-сметная документация на строительство парка «Чербузы». В 2024 году предполагается провести инженерные сети. Работы начнутся в июне. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе мэрии.
девушка в шапке
Источник: РИА "Новости"

«Разработка проектно-сметной документации финансируется из областного и городского бюджетов», — говорится в ответе.

Строительно-монтажные работы будут производиться в 2024—2025 гг. при выделении дополнительных лимитов финансирования из областного бюджета с софинансированием из городского бюджета в размере 5%. Точную стоимость реализации проекта пока полностью не просчитали, цены будут уточняться после разработки ПСД и получения экспертизы весной 2024 года.

Отмечается, что во время строительства парка будут снесены аварийные деревья. Сейчас на территории будущей зоны отдыха растут инвазивный клен ясенелистный, береза, тополь, ива.

Завершить строительство парка «Чербузы» планируется в 2025—2026 гг..

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Центральном парке Новосибирска открыли бесплатный каток.

туризм и отдых