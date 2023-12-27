Новый парк в Академгородке Новосибирска начнут строить летом 2024 года

Строительно-монтажные работы будут производиться в 2024—2025 гг. при выделении дополнительных лимитов финансирования из областного бюджета с софинансированием из городского бюджета в размере 5%. Точную стоимость реализации проекта пока полностью не просчитали, цены будут уточняться после разработки ПСД и получения экспертизы весной 2024 года.