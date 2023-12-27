«Если раньше в Европу у нас поставлялось совокупно около 40−45% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4−5%», — сказал Новак.
Новак рассказал о сокращении доли поставок нефти и нефтепродуктов в Европу
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия в этом году поставит в Европу не более 4−5% своих нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40−45%, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».