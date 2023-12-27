В Омске и области с 1 января вырастут декретные и пособие по уходу за ребенком

Также с 1 февраля 2024 года увеличится минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам, добавили в Омском отделении СФР. Кроме того, с начала 2024 года появится возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.