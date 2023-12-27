В Омске и области с 1 января вырастут декретные и пособие по уходу за ребенком

Так, с 1 января 2024 года увеличится минимальный и максимальный размер пособия по беременности и родам.
По данным омского Соцфонда, за 140 дней минимальное пособие составит 88 565,4 рубля; максимальное — 565 562,2 рубля; за 156 дней минимальная выплата вырастет до 98 687,16 рубля, максимальная — до 630 197,88 рубля; за 194 дня минимальная выплата достигнет 122 726,34 рубля, максимальная — 783 707,62 рубля.
Также с 1 февраля 2024 года увеличится минимальный и максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам, добавили в Омском отделении СФР. Кроме того, с начала 2024 года появится возможность досрочно выйти из отпуска на работу и не потерять пособие до наступления 1,5 лет ребенка.
Напомним, как ранее сообщал «СуперОмск», с 1 января 2024 года пенсии омичей проиндексируют на 7,5%.