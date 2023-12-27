В Ростове гипермаркет ограничил продажу яиц в одни руки до 10 января. Ситуацию нашим коллегам из RO.TODAY прокомментировали в областном департаменте потребительского рынка.
Так, один из крупных магазинов выставил условие: приобрести со скидкой (по 169 рублей за десяток) можно не более 30 штук яиц. Затем цена выше: по 199 рублей за десяток.
Как сообщили в департаменте, с торговой сетью была проведена работа в оперативном порядке. Выяснилось, что ограничения на период новогодних праздников (с 26 декабря по 10 января) введены руководством предприятия из-за повышенного спроса, они действуют по всей стране, а не только в Ростове.
А ранее мы писали, что в 2023 году, по данным Ростовстата, на 3,7% снизилось производство яиц.