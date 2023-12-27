Губернатор Дмитрий Азаров не стал встречаться с обманутыми дольщиками ЖК «Новая Заря»

Этот же вопрос они планировали задать и Дмитрию Азарову.



«Мы помним про обещание губернатора Дмитрия Азарова решить проблему всех самарских обманутых дольщиков до конца 2023 года, данное Владимиру Путину. Естественно, все это нужно делать в рамках закона. Общение с нами могло бы помочь Дмитрию Азарову сдержать свое слово, но что-то идет не так. Вместо чиновников министерства строительства региона мы сами отправляем в ФРТ необходимые документы, а так быть не должно. Когда мы прибыли в правительство, выяснилось, что нас там особо и не ждали», — рассказали представители инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Новая Заря».



Во вторник, 26 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по реализации проекта создания международного межвузовского кампуса в Самаре. Он также готовится к заседанию Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, Дмитрию Азарову поручено руководство одной из рабочих групп, посвященной развитию наставничества в социальной сфере.



Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев уже обращал внимание на бездействие самарских властей при работе с обманутыми дольщиками. Политик обратился к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому с просьбой отреагировать на бездействие чиновников.



Евгений Чернов.