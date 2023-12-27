Губернатор Дмитрий Азаров не стал встречаться с обманутыми дольщиками ЖК «Новая Заря»

Прием был назначен на 26 декабря, однако требования дольщиков фиксировал сотрудник приемной главы региона.
Дольщики «Новой Зари» просят обратить внимание на их проблему, которая не решается 20 лет. Региональные власти решили не достраивать объект, а выплатить компенсации дольщикам, при этом, дольщикам «первой волны» отказывают в получении компенсаций. Дело в том, что выплаты получат только пострадавшие от действий ООО «Прогресс-Н», одного из застройщиков ЖК. Компания находится в процедуре банкротства с мая 2022 года.
Этот же вопрос они планировали задать и Дмитрию Азарову.
«Мы помним про обещание губернатора Дмитрия Азарова решить проблему всех самарских обманутых дольщиков до конца 2023 года, данное Владимиру Путину. Естественно, все это нужно делать в рамках закона. Общение с нами могло бы помочь Дмитрию Азарову сдержать свое слово, но что-то идет не так. Вместо чиновников министерства строительства региона мы сами отправляем в ФРТ необходимые документы, а так быть не должно. Когда мы прибыли в правительство, выяснилось, что нас там особо и не ждали», — рассказали представители инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Новая Заря».
Во вторник, 26 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по реализации проекта создания международного межвузовского кампуса в Самаре. Он также готовится к заседанию Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника. Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, Дмитрию Азарову поручено руководство одной из рабочих групп, посвященной развитию наставничества в социальной сфере.
Депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев уже обращал внимание на бездействие самарских властей при работе с обманутыми дольщиками. Политик обратился к прокурору Самарской области Сергею Берижицкому с просьбой отреагировать на бездействие чиновников.
Евгений Чернов.